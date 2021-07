Photo d'illustration. Source: VNA



Hanoi (VNA) – Dans une déclaration, le ministre japonais des Affaires étrangères (AE), Toshimitsu Motegi, a appelé lundi 12 juillet les parties à respecter la décision de la Cour permanente d'arbitrage (CPA) sur la Mer Orientale le 12 juillet 2016.

Dans la déclaration, à l'occasion du 5e anniversaire de la décision de la CPA sur la Mer Orientale le 12 juillet 2016, il a souligné qu’il s’agissait de la décision finale et juridiquement contraignante pour les parties sur la base des dispositions de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (UNCLOS).

Toutes les revendications en Mer Orientale devraient être fondées sur les dispositions de l’UNCLOS, a-t-il affirmé.

Le Japon réitère son opposition aux déclarations souveraines en Mer Orientale contraires aux dispositions de l'UNCLOS. Le Japon est également profondément préoccupé par la situation actuelle et réaffirme son opposition aux efforts unilatéraux visant à modifier le statu quo dans cette zone maritime.

Le Japon continuera de coopérer avec l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) et les pays concernés pour maintenir et renforcer l'ordre maritime fondé sur le respect du droit et de l'édification d'une région indopacifique libre et ouverte.

Le même jour, le ministère canadien des AE a également publié une déclaration à l'occasion du 5e anniversaire de la décision de la CPA, selon laquelle le Canada « réaffirme la nécessité pour toutes les parties concernées de se conformer à cette décision ».

Le ministère canadien des AE souligne que cette décision est une « étape importante et une base utile pour le règlement pacifique des différends en Mer Orientale.

Ledit ministère appelle tous les pays à respecter les engagements pris dans la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC).

De plus, le Canada déclare son appui aux droits commerciaux, maritimes et aériens ainsi qu'aux droits souverains et à la juridiction des pays côtiers de la Mer Orientale, conformément au droit international, dont l’UNCLOS.

Selon Ottawa, ces principes sont « nécessaires pour une région indopacifique sûre, stable et prospère ».

Le Canada s'efforce de protéger et d'établir un ordre international efficace fondé sur le droit, y compris dans les mers et les océans, et cherche à parvenir à une résolution pacifique pour les différends, conformément au droit international. -VNA