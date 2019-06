Hanoi, 26 juin (VNA) - Selon des données du Département général des Douanes, durant la première moitié de juin, les exportations nationales ont considérablement augmenté, permettant ainsi au Vietnam de retrouver un excédent commercial, avec près de 70 millions de dollars.

Le textile-habillement maintient sa position parmi les produits d'exportation phares. Photo: Congthuong

Plus précisément, en juin, les exportations vietnamiennes ont atteint 10,178 milliards de dollars, portant le total de janvier au 15 juin à 111,26 milliards. Dans le même temps, les importations se sont élevées à 111,193 milliards de dollars, dont 9,693 milliards lors de la première quinzaine de juin.



Ainsi, le pays a-t-il réalisé un excédent commercial de près de 70 millions de dollars de janvier à la première moitié de juin.



Du 1er janvier au 15 juin, parmi les trois produits d'exportation d’au moins un milliard de dollars figurent les téléphones et composants avec 21,43 milliards de dollars; les ordinateurs, produits électroniques et composants, 13,971 milliard de dollars; le textile, 13,58 milliards de dollars.



Selon le ministère de l'Industrie et du Commerce, d'ici à la fin de l'année, la forte augmentation des entrées de capitaux au Vietnam laisse envisager que l’exportation connaîtra une percée dans les années à venir. - CPV/VNA