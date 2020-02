Le Groupe national du pétrole et du gaz du Vietnam (PVN) a réalisé en janvier un chiffre d'affaires total de 66.300 milliards de dongs, dépassant son plan mensuel de 16,2%.

Neuf entreprises vietnamiennes spécialisées dans la production et la transformation de fruits et légumes participent au Salon international du marketing fruits et légumes (Fruit Logistica) 2020 à Berlin.