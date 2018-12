Nguyen Van Giau, président de la Commission des relations extérieures de l’organe législatif vietnamien. Phôt: quochoi.vn



Hanoï (VNA) – La visite officielle du 4 au 7 décembre en République de Corée de la présidente de l’Assemblée nationale, Nguyen Thi Kim Ngan, a été couronnée de succès, a déclaré Nguyen Van Giau, président de la Commission des relations extérieures de l’organe législatif vietnamien.



Lors d’une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’Information (VNA) sur les résultats de cette visite, Nguyen Van Giau a rappelé les nombreuses activités de la présidente de l’Assemblée nationale durant son séjour en République de Corée.



Selon lui, lors de leurs rencontres, les dirigeants des deux pays ont notamment apprécié les belles perspectives des relations économiques bilatérales. Avec 62 milliards de dollars, la République de Corée est le plus grand investisseur étranger au Vietnam. Plusieurs grandes entreprises sud-coréennes sont présentes au Vietnam. La République de Corée est aussi le 2e bailleur de fonds du Vietnam en termes d’aide publique au développement (APD).



Les dirigeants ont également souligné le rôle des 68.000 familles multiculturelles vietnamo-sud-coréennes pour le développement des relations bilatérales, a indiqué Nguyen Van Giau, ajoutant que la République de Corée avait pris plusieurs politiques pour assister les mariées vietnamiennes et les travailleurs vietnamiens sur son sol.



Le président de la Commission des relations extérieures de l’Assemblée nationale a par ailleurs souligné l’importance de la signature du protocole d’accord concernant le plan d’action pour porter le commerce entre les deux pays à 100 milliards de dollars en 2020. Il a en outre parlé du Forum sur l’investissement et le commerce Vietnam – République de Corée, ainsi que de l’inauguration de la ligne aérienne de Vietjet entre l’île vietnamienne de Phu Quoc et la capitale sud-coréenne.



S’agissant des relations entre les Assemblées nationales vietnamienne et sud-coréenne, Nguyen Van Giau a affirmé que la présidente Nguyen Thi Kim Ngan et son homologue Moon Hee-sang avaient évalué la convention de coopération signée en 2013, apprécié le rôle des groupes de députés d’amitié, ainsi que le soutien mutuel et l’entraide entre les deux parties au sein des forums multilatéraux.



Les dirigeants sud-coréens s’intéressent également aux échanges entre les Vietnamiens et les Sud-Coréens, a déclaré Nguyen Van Giau, ajoutant qu’ils avaient tous affirmé leur soutien pour l’équipe vietnamienne et l’entraîneur sud-coréen Park Hang-seo au championnat de football AFF Suzuki Cup. -VNA