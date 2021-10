Hanoi, 12 octobre (VNA) – La cérémonie d’ouverture du Salon mondial des télécommunications 2021, IUT Digital World 2021 aura lieu mardi soir, 12 octobre, en présence du Premier ministre Pham Minh Chinh et d’autres responsables des ministères et secteurs du Vietnam, et des représentants des organisations internationales.

Photo : VNA

IUT Digital World 2021 comprendra une conférence ministérielle, des colloques et une exposition internationale. Cette exposition qui se poursuivra jusqu’au 12 novembre permettra aux entreprises vietnamiennes de promouvoir auprès des consommateurs et partenaires des 193 Etats membres de l’Union internationale des Télécommunications, UIT, leurs produits, services et solutions numériques via des stands 2D et 3D.

La conférence ministérielle du 12 au 14 octobre s’articulera autour de trois thèmes : infrastructures nécessaires à la transition numérique, investissement et promotion de la transition numérique et facteurs principaux de la transition numérique.

Le premier salon mondial des télécommunications a été co-organisé en 2020 par le ministère vietnamien de l'Information et des Communications et l'UIT et a réuni 149 pays. - VNA