Bac Lieu, 7 juillet (VNA) - Une délégation de la ville israélienne de Nazareth, dirigée par son maire adjoint Youset Ayad, a travaillé le 6 juillet avec les autorités de la province de Bac Liêu et a visité des fermes d’élevages de crevettes dans cette localité (delta du Mékong) pour la recherche de partenariats pour l'importation des crevettes.

Une ferme d'élevage des crevettes. Photo : VNA

Lors de la séance de travail, Duong Thanh Trung, président du Comité populaire provincial, a informé la délégation des atouts et du potentiel de l'industrie locale.Bac Lieu est connu par son agriculture, avec ses secteurs économiques de pointe étant l'aquiculture et la transformation des produits de la mer pour l'exportation, a déclaré Duong Thanh Trung.La province compte plus de 130.000 ha de fermes de crevettes et chaque hectare rapporte annuellement plus de 170 millions de dongs (7.403 de dollars) de bénéfices. Au début de 2018, Bac Lieu a commencé la construction d'un parc agricole de haute technologie pour l'élevage de crevettes, qui s'étend sur 419 ha dans la commune de Hiep Thanh. L'ensemble du projet coûte 3,217 milliards de dongs (138,33 millions de dollars), considéré comme le plus important de son genre en Asie du Sud-Est et une étape vers la transformation de Bac Lieu en centre de l'industrie de la crevette au Vietnam.La province espère également développer le tourisme en appelant les investissements dans le secteur de la santé, l’éducation de haute qualité.M. Duong Thanh Trung a estimé que via cette visite, les entreprises israéliennes et de Bac Lieu coopéreront ensemble dans le secteur de la crevette et dans d'autres domaines d'intérêt commun.Pour sa part, Youset Ayad a déclaré que la ville de Nazareth est à la recherche de partenariats à l'étranger et que Bac Lieu au Vietnam figure parmi ses destinations cibles.La délégation israélienne a visité plusieurs entreprises d’élevage et de transformation des crevettes destinées à l'exportation. -VNA