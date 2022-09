Hanoï, 21 septembre (VNA) - Les pays d'Asie du Sud-Est doivent plus que doubler leurs investissements annuels dans les énergies renouvelables pour accélérer la transition énergétique et atteindre les objectifs climatiques, selon un rapport publié récemment par l'Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA).

Photo d'illustration.

Le rapport indique qu'à long terme, un investissement annuel moyen de 210 milliards de dollars est nécessaire dans les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique et pour soutenir les technologies et les infrastructures d'ici 2050 afin de limiter la hausse de la température mondiale à 1,5 degrés Celsius.

L'investissement représente plus de deux fois et demie le montant actuellement prévu par les gouvernements d'Asie du Sud-Est pour atteindre leurs objectifs, a déclaré l'IRENA.

En investissant davantage dans les énergies renouvelables, l'IRENA a déclaré que les pays peuvent réduire leurs coûts énergétiques et éviter jusqu'à 1.500 milliards de dollars de coûts liés aux dommages sanitaires et environnementaux causés par les combustibles fossiles jusqu'en 2050.

L'Asie du Sud-Est abrite 25 % de la capacité de production géothermique mondiale, mais la région possède également d'importantes réserves de charbon. L'Indonésie, la plus grande économie de la région, est le premier exportateur mondial de charbon thermique.

Le retrait du charbon, associé aux énergies renouvelables et à l'interconnexion des réseaux régionaux, est une étape indispensable pour s'aligner sur les objectifs nets zéro, a déclaré le directeur général de l'IRENA, Francesco La Camera.

L'IRENA est une organisation intergouvernementale qui soutient les pays dans leur transition vers un avenir énergétique durable et sert de plate-forme principale pour la coopération internationale, un centre d'excellence et un référentiel de connaissances politiques, technologiques, ressources et financières sur les énergies renouvelables.- VNA