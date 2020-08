Photo d'illustration: VNA

Hanoï (VNA) - Selon le ministère de l’Industrie et du Commerce, l'indice de production industrielle (IPI) en juillet a augmenté seulement de 3,6% par rapport au mois précédent et de 1,1% en glissement annuel, à cause de l’impact négatif de l’épidémie de COVID-19.

Entre janvier et juillet, l’IPI a augmenté seulement de 2,6% par rapport à la même période l'an dernier. C'est la plus faible augmentation depuis de nombreuses années.

Le secteur de l’industrie d’exploitation minière a fortement diminué de 42,7% ; la fabrication automobile, de 15,4% ; l'exploitation du pétrole et du gaz, de 11,3%...

Les secteurs qui ont affiché une croissance assez forte par rapport à la même période l’an dernier comprenaient la production de médicaments, de produits chimiques et pharmaceutiques, en hausse de 27,1%; le coke et les produits pétroliers raffinés (+15,9%) ; l’exploitation de minerais métalliques (+15,7%)...-VNA