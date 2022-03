Photo d'illustration: VNA



Hanoï (VNA) – Au 20 février, le total des fonds nouvellement autorisés, des investissements additionnels et des apports en capital social effectués par les investisseurs étrangers s’est chiffré à près de 5 milliards de dollars.



Selon le ministère du Plan et de l’Investissement, ce montant représente 91,5% du niveau connu à la même période de l’année dernière.



Plus précisément, 183 nouveaux projets ont été autorisés, cumulant 631,8 millions de dollars, soit une hausse de 45,2% en termes de nombre de projets mais une baisse de 80,9% en valeur en variation annuelle. Les investissements additionnels se sont élevés à près de 3,6 milliards de dollars, soit un bond de plus de 2,2 fois. Les apports en capital social ont atteint 769,6 millions de dollars, soit une augmentation de 41,7% en un an.



Le capital réalisé des projets d'investissement étranger a été estimé à 2,68 milliards de dollars, en hausse de 7,2% par rapport à la même période en 2021.



Les fonds étrangers ont été injectés dans 17 secteurs. Les industries manufacturières sont arrivées en tête avec 3,13 milliards de dollars, représentant 62,7% du total, devant l’immobilier (1,52 milliard de dollars).



Pendant les deux premiers mois de l’année, le Vietnam a accueilli des investisseurs de 51 pays et territoires. Singapour a occupé la première place, avec 1,7 milliard de dollars (soit 34,2% du total des capitaux enregistrés et une hausse de 59,3% par rapport à la même période de l’année dernière). La République de Corée est arrivée 2e avec 1,4 milliard de dollars, devant la Chine avec 538 millions de dollars.



La province septentrionale de Bac Ninh s’est classée première en termes d’attraction de capitaux étrangers au cours des deux premiers mois, avec 1,3 milliard de dollars, devant Thai Nguyen (924 millions de dollars).



Les exportations des entreprises à participation étrangère ont réaugmenté après une légère baisse en janvier. Leurs exportations, y compris le pétrole brut, se sont chiffrées à plus de 41,9 milliards de dollars, soit une hausse de 12,4% en glissement annuel. Les exportations hors pétrole brut ont été estimées à près de 41,6 milliards de dollars, en hausse de 12,2 % sur la même période. -VNA