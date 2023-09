Hanoï (VNA) – Avec l’élévation des relations entre le Vietnam et les États-Unis au niveau d'un partenariat stratégique intégral et les résultats importants de la visite du Premier ministre Pham Minh Chinh aux États-Unis, de nombreuses opportunités se sont ouvertes pour attirer des investissements étrangers de haute qualité, notamment dans les domaines de l' innovation et de la haute technologie.Vu Quoc Huy, directeur du Centre national d'innovation (NIC) relevant du ministère du Plan et de l'Investissement, a déclaré que dans le cadre de la visite du Premier ministre aux États-Unis, NIC avait signé avec des partenaires américains trois protocoles d'accord.Le premier est un protocole d'accord entre NIC et Synopsys pour soutenir le développement d'un centre d'incubation de conception de puces.Le deuxième a été signé avec Cadence Design Systems (Nasdaq : CDNS) pour promouvoir l'industrie des semi-conducteurs et de l'électronique au Vietnam. Grâce à cette coopération, NIC fournira à des universités, centres de formation et startup vietnamiens des technologies et programmes de formation nécessaires pour concevoir et développer des produits pour l'industrie des semi-conducteurs.Troisièmement, grâce au protocole d’accord avec l'Arizona State University (ASU), NIC coopérera avec des instituts de recherche vietnamiens ou d'autres organismes d'enseignement pour développer des programmes de formation et des échanges de recherche liés aux semi-conducteurs et aux domaines connexes, rechercher et exploiter des sources de financement appropriées pour développer les capacités de la main-d'œuvre dans ce secteur.