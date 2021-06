Une session du Parti communiste chinois (PCC). Photo : Xinhua/VNA



Hanoï (VNA) - À l'occasion de la célébration du 100e anniversaire de la naissance du Parti communiste chinois (PCC), le 1er juillet, l’Agence vietnamienne d’information (VNA) a interviewé l'ambassadeur chinois au Vietnam Xiong Bo sur le rôle de leader du PCC durant la lutte d'hier pour la libération nationale comme l’édification et le développement du pays d'aujourd'hui ainsi que sur les relations de coopération avec le Parti communiste du Vietnam (PCV).

À propos du rôle du PCC, l’ambassadeur a estimé qu’au cours de ces 100 dernières années depuis sa naissance, le PCC avait dirigé le peuple chinois pour se développer, établir la République populaire de Chine et le régime socialiste, mener à bien le processus de réforme et d'ouverture.

Au cours des 100 dernières années, le PCC a continuellement enrichi et perfectionné la voie, la théorie et le régime socialiste aux caractéristiques chinoises, promu la modernisation du système de gouvernance et amélioré la capacité de gouvernance du pays.

La Chine est devenue le pays avec la plus grande population à revenu intermédiaire au monde et a réussi à régler la pauvreté absolue qui sévit dans la société chinoise depuis des milliers d'années. Grâce à la réforme et à l'ouverture, le nombre de personnes sortant de la pauvreté en Chine représentait plus de 70 % de la population mondiale. Le pays a accompli l'objectif de réduction de la pauvreté 10 ans plus tôt que le délai fixé par l’ONU.

L'ambassadeur chinois au Vietnam Xiong Bo. Photo : ambassade de Chine au Vietnam



Face au COVID-19, le PCC a persisté dans son objectif de donner la priorité à la vie et à la santé des populations, ayant obtenu des résultats importants dans la lutte contre la pandémie. La Chine a effectué plus de 1,1 milliard d'injections du vaccin anti-COVID-19.

En ce qui concerne les relations de haut niveau entre le PCC et le PCV ces derniers temps, en particulier dans le contexte de la pandémie de COVID-19, le diplomate chinois a déclaré que les deux Parties avaient partagé une histoire d’échanges d’une centaine d’années. Les deux parties se sont toujours soutenues dans la lutte contre l'impérialisme ainsi que dans la recherche de la voie pour édifier le socialisme.

Les deux pays partagent un destin stratégique. Dans la nouvelle période, avec la planification stratégique et la direction directe du secrétaire général du PCC Xi Jinping et du secrétaire général du PCV Nguyen Phu Trong, les relations entre les deux Partis et les deux pays se sont toujours développées dans la bonne direction.

Après le 13e Congrès national du PCV, le secrétaire général du PCC Xi Jinping a eu des conversations téléphoniques respectivement avec le secrétaire général du PCV Nguyen Phu Trong et le président Nguyen Xuan Phuc, pour maintenir les échanges stratégiques au plus haut niveau, pour protéger conjointement le développement prospère de la cause socialiste et pour maintenir la paix et la stabilité dans la région et dans le monde.

Les dirigeants du gouvernement et de l’organe législatif des deux pays ont eu des discussions en ligne et sont parvenus à un consensus important sur le respect de l'orientation politique des hauts dirigeants des deux Partis, la consolidation de la confiance politique, l'accélération de la connexion pour le développement, l’élargissement la coopération substantielle dans tous les domaines, le renforcement de la coopération face aux questions régionales et internationales.

Le secrétaire général du PCV Nguyen Phu Trong (droite) rencontre le secrétaire général du PCC et président chinois Xi Jinping, lors de sa visite en Chine en janvier 2017. Photo : VNA

En particulier, face à la pandémie de COVID-19, les deux parties s'entraident et obtiennent de grandes réalisations dans la promotion parallèle de la prévention de l’épidémie et du développement socio-économique, ce qui a pleinement démontré la supériorité exceptionnelle du régime socialiste.

Le lot de vaccin anti-COVID-19, offert par le gouvernement chinois au Vietnam, est arrivé à Hanoï. La Chine est disposée à renforcer sa coopération avec le Vietnam dans la lutte contre le coronavirus ; la recherche, le développement et la production de vaccins, pour soutenir le Vietnam dans la réalisation du double objectif : contrôle du COVID-19 et développement socio-économique.

La Chine et le Vietnam ont ouvert un nouveau chemin pour édifier le socialisme. Dans le contexte de l'évolution imprévisible de la situation mondiale et de la pandémie de COVID-19, les deux Partis ont, plus que jamais, besoin d'hériter de l’intelligence et de la force de l'histoire d'échanges amicaux d’une centaine d’années entre les deux Partis pour persévérer la direction stratégique des hauts dirigeants des deux parties, la bonne orientation pour le développement des relations Chine-Vietnam, une coopération substantielle dans tous les domaines dans la période post-pandémique et la promotion de la cause socialiste des deux pays. - VNA