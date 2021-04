Séance de travail du ministère vietnamien de l’Agriculture et du Développement et l'ambassade des États-Unis au Vietnam, le 13 avril à Hanoï. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le ministre de l’Agriculture et du Développement rural Le Minh Hoan a mis l'accent sur l'agriculture responsable apportant une image nationale, lors de la séance de travail le 13 avril avec l'ambassadeur américain au Vietnam, Daniel Kritenbrink.

Le ministre Le Minh Hoan a apprécié les contributions de l’ambassadeur américain durant son mandat au Vietnam au développement des relations bilatérales. Le commerce bilatéral a passé de 51 milliards à 90 milliards de dollars ces trois dernières années et devrait atteindre 10 milliards en 2021, a-t-il déclaré.

Le ministre a souligné les efforts du Vietnam pour régler des questions agricoles, notamment celles concernées à la pêche, à l'origine des marchandises, aux produits du bois et à la protection de la faune.

Ces efforts visent à prouver non seulement aux États-Unis mais aussi au monde que le Vietnam est un pays responsable, avec les produits répondant aux normes internationales et s’orientant vers les consommateurs.

"Nous continuerons d'améliorer considérablement nos engagements envers les États-Unis et les autres pays qui entretiennent des relations commerciales avec nous, a-t-il affirmé.

Dans un proche avenir, le Vietnam lancera des feuilles de route complètes et claires pour édifier une agriculture responsable et écologique, tout d'abord en faveur du peuple vietnamien, a ajouté le ministre.

Rappelant l'exportation du premier lot de mangue vietnamienne vers le marché américain en 2019, le ministre vietnamien a suggéré aux deux parties de raccourcir le délai de délivrance de la licence d’exportation des produits agricoles, ce qui bénéficiera aux agriculteurs de deux pays.

L'ambassadeur américain au Vietnam, Daniel Kritenbrink. Photo: VNA

Lors de la rencontre, l'ambassadeur Daniel Kritenbrink a déclaré que le président américain Biden était très intéressé par la lutte contre le changement climatique et que ce sera la priorité absolue de son mandat présidentiel, outre l'agriculture.

Par conséquent, la résilience au changement climatique pourrait devenir un nouveau domaine de coopération important entre le Vietnam et les États-Unis, a-t-il noté avant de proposer de créer un groupe de travail bilatéral sur le changement climatique

Daniel Kritenbrink a ajouté qu'un certain nombre d'agences américaines coopéraient avec le ministère vietnamien de l'Agriculture et du Développement rural et le Comité national de recherche et de sauvetage pour renforcer la préparation du Vietnam à répondre aux catastrophes naturelles. -VNA