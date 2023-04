Photo d'illustration: CafeF

Hanoi (VNA) - En 2023, le Vietnam possède de nombreux atouts pour une forte croissance, a déclaré Insider Monkey.

Selon Insider Monkey, en 2022, l'économie mondiale était confrontée à de nombreux défis, notamment la pandémie de COVID, le conflit en Ukraine entraînant une crise alimentaire et énergétique, une inflation élevée, un resserrement de la dette et l'urgence climatique. Ces défis ont affecté le plus les pays en développement, car ils dépendent du crédit universel bon marché pour leur croissance.



Cependant, de nombreux pays ont fait des progrès significatifs en matière de développement économique et certains sont même devenus des puissances économiques mondiales. Le Vietnam est mentionné dans cet article.



Toujours selon Insider Monkey, une tendance préoccupante est que bon nombre de pays à forte croissance sont situés en Asie et en Afrique. Cela n'est pas surprenant car ces zones ont connu une urbanisation et une croissance démographique importantes ces dernières décennies.



La montée des économies émergentes est une autre tendance à surveiller. Des pays autrefois considérés comme pauvres ou sous-développés ont connu une croissance rapide ces dernières années.



Le Vietnam en est un exemple. Selon Insider Monkey, le pays a connu une croissance économique rapide depuis les années 1990, tirée par les investissements dans la fabrication et les infrastructures. En 2022, la croissance du PIB du Vietnam a atteint 8 %, devenant ainsi l'une des économies à la croissance la plus forte au monde.



L'incertitude du commerce mondial a joué un rôle important dans la relance des économies des pays en développement, en particulier pendant les tensions commerciales américano-chinoises.



"Le Vietnam a grandement profité en recevant la plus grande part de la chaîne d'approvisionnement des Etats-Unis, à 20 %, transférée de la Chine dans le cadre de la guerre commerciale. Ce changement a créé des emplois, augmenté les exportations et alimenté la croissance du secteur manufacturier du pays", a déclaré Insider Monkey.



Sur le front des entreprises, de nombreuses multinationales ont joué un rôle énorme dans la stimulation de la croissance dans les pays en développement. Amazon a ainsi pénétré le marché vietnamien il y a quelques années, soutenant 140 entreprises locales de commerce électronique en ligne. En outre, Amazon a également signé un accord avec le Vietnam en 2022 pour former 10.000 détaillants en ligne ces cinq prochaines années.-CPV/VNA