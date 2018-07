Dans la préfecture d'Okayama. Photo: Kyodo/VNA



Hanoï (VNA) - Apprenant la nouvelle des pluies torrentielles et crues ayant causé de lourds dégâts humains et matériels dans l'ouest du Japon, le Premier ministre vietnamien Nguyen Xuan Phuc a envoyé dimanche un message de sympathie à son homologue japonais Shinzo Abe.

Le même jour, le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères (AE) Pham Binh Minh a fait de même à destination du ministre japonais des AE Taro Kono.

Des ponts écroulés, des rues effondrées et des voitures retournées. Des pluies diluviennes ont frappé l'ouest du Japon à partir du mardi 3 juillet, faisant de nombreuses victimes et provoquant d'importants dégâts. Le bilan humain du dimanche 8 juillet au soir s'élève déjà à 88 morts. Une centaine d'habitants des régions les plus touchées ont été blessées d'après l'Agence de gestion des incendies et catastrophes naturelles. Dans la ville de Kurashiki, dans l'ouest du Japon, environ 1.000 personnes sont encore bloquées.

Les pluies ont provoqué non seulement des crues mais aussi des glissements de terrain. Des personnes se sont retrouvées prisonnières dans leur domicile. Certaines ont même dû se réfugier sur le toit de leur maison. -VNA