Des provinces du Centre sont lourdement frappées par les inondations. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - À la nouvelle des pertes en vie humaine et en biens provoquées par les inondations et glissements de terrain dans les localités du Centre du Vietnam, des dirigeants de Partis du Cuba, du Japon, de Chine et d’Australie ont envoyé des lettres et messages de sympathie aux dirigeants et au peuple vietnamiens.

Il s’agit des lettres et messages du camarade Raúl Castro Ruz, premier secrétaire du Comité central du Parti communiste de Cuba et du camarade Miguel Díaz-Canel Bermúdez, président de Cuba, adressés au secrétaire général du Parti et président du Vietnam Nguyen Phu Trong ; du camarade Song Tao, chef du Département des liaisons internationales du Comité central du Parti communiste chinois et du camarade Ogata Yasuo, vice-président du Présidium et président du Département international du Parti communiste japonais, envoyés au président de la Commission centrale des relations extérieures du Parti, Hoang Binh Quan ; et du Premier ministre australien Scott Morrison envoyée au Premier ministre Nguyen Xuan Phuc.



Ce sont des messages de solidarité envers les sinistrés vietnamiens, mais également de confiance en capacités du Parti et de l’État vietnamien pour rétablir la vie socio-économique des zones inondées.

Le Premier ministre australien Scott Morrison a affirmé la volonté de l’Australie d’assister d’urgence, dans l’immédiat une aide de 100.000 de dollars australiens, à la population sinistrée et de soutenir un rétablissement pour le longue terme en faveur du Vietnam. -VNA