Transport des marchandises pour les sinistrés des inondations dans la province centrale de Quang Binh. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Le gouvernement américain exprime ses plus sincères condoléances au gouvernement et au peuple vietnamiens et aux personnes mortes en raison des graves inondations dans le Centre du Vietnam à la suite de la tempête tropicale Linfa, selon un communiqué publié le 22 octobre sur le site web du Département d'État des États-Unis.

Selon ce communiqué, le gouvernement américain est prêt à aider le Vietnam à faire face aux dommages causés par les inondations, et adresse ses plus sincères condoléances à toutes les personnes touchées par cette tragédie.

Le même jour, l'Agence américaine pour le développement international (USAID) a publié un communiqué de presse affirmant qu’il fournirait une assistance immédiate en réponse aux inondations au Vietnam.



Les États-Unis, par l'intermédiaire de l'USAID, fournissent une aide humanitaire immédiate de 200 000 dollars pour soutenir les efforts visant à répondre aux graves inondations au Vietnam et au Cambodge.

Actuellement, l'USAID travaille avec la Croix-Rouge du Vietnam et le Programme alimentaire mondial au Cambodge pour fournir une aide d'urgence aux personnes touchées par les inondations.



L'USAID fournit également un financement à long terme pour des programmes qui réduisent le risque et l'impact des catastrophes dans toute l'Asie du Sud-Est. Grâce à ces investissements, les partenaires de l’USAID ont été en première ligne pour répondre à l’impact des intempéries au Vietnam et au Cambodge pendant la saison active des typhons de cette année.

Sous la direction de l’USAID, la mission américaine au Vietnam continue de soutenir les efforts de secours en cas de catastrophe du Vietnam et des plans sont en cours pour fournir une assistance supplémentaire.

Au centre du Vietnam, jusqu’au 20 octobre, les inondations et les glissements de terrain causés par sept tempêtes tropicales consécutives et des pluies torrentielles ont tué 105 personnes ; emporté les maisons, le bétail, les cultures et les infrastructures ; et ont affecté au moins 890 000 personnes dans toute la région, a indiqué le communiqué de presse. -VNA