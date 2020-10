Photo : VNA

Hanoi (VNA)- Face aux graves conséquences des inondations, des glissements de terrain à plusieurs provinces du Centre, l’ambassade du Vietnam à Singapour a appelé tout le personnel de l’ambassade, des organes, des entreprises, des organisations et de la communauté des Vietnamiens à Singapour à venir en aide à des habitants sinistrés.

L’ambassade du Vietnam à Singapour a créé une adresse pour recevoir des collectes des individus et des organisations et fourni des adresses au Vietnam pour que les personnes du cœur puissent y envoyer des assistances.

En République de Corée, l’ambassade du Vietnam a aussi lancé un appel pour aider des sinistrés des crues dans le pays à surmonter des difficultés et à stabiliser la vie. Toutes les contributions peuvent envoyer aux services compétents dans le pays ou envoyer de l’argent au compte bancaire 011201-04-19033 à la banque Kookmin.

L’ambassade du Vietnam en Allemagne, quant à elle a publié l’appel du Comité d’Etat chargé des Vietnamiens résidant à l’étranger (ministère vietnamien des Affaires étrangères) pour appeler des entreprises, les organisations et les Vietnamiens à l’étranger à soutenir des sinistrés des crues par des activités concrètes.

Le 21 octobre à 7 heures du matin, les inondations qui ont commencé le 6 octobre avaient fait 111 morts et 22 disparus dans la région centrale. Quelque 371 ha de rizières et 7.126 ha de cultures ont été submergés, et un grand nombre de bovins et de volailles tués ou emportés, selon le Bureau permanent du Comité directeur central pour la prévention et le contrôle des catastrophes naturelles.- VNA