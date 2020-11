Remise de l'aide aux habitants de la commune de Ham Ninh, district de Quang Ninh, province de Quang Binh. Photo: VNA



Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Le Comité du Front de la Patrie du Vietnam à Ho Chi Minh-Ville a reçu des aides d’une valeur totale de plus de 70 milliards de dôngs (3,1 millions de dollars) offertes par des unités, organisations, entreprises et individus de la ville aux habitants de la région du Centre touchés par les récentes crues et inondations.

Au 2 novembre à 16h00, le Comité du Front de la Patrie du Vietnam de Ho Chi Minh-Ville a reçu une aide financière de 65,1 milliards de dôngs et des biens de première nécessité d’une valeur totale de 5,2 milliards de dôngs, a fait savoir Mme Duong Thi Huyen Tram, responsable du Comité du Front de la Patrie du Vietnam de Ho Chi Minh-Ville.

Ces biens comprenant de nouilles, riz, matelas, moustiquaires, imperméables, bouées, couvertures, livres et cahiers, sacs à dos, aliments… seront amenés au plus tôt aux sinistrés.

La permanence du Comité du Front de la Patrie du Vietnam de Ho Chi Minh-Ville a également prélevé 15,9 milliards de dôngs du fonds d’assistance de la ville pour les remettre à certaines provinces du Centre, dont 4 milliards à la province de Thua Thien-Hue, 3 milliards à Quang Tri, 2 milliards à Quang Tri, 2 milliards à Quang Nam, 3 milliards à Quang Binh, 50 millions à Quang Ngai et un milliard à Ha Tinh.

En outre, la ville a remis 3,5 milliards de dôngs aux familles des 35 cadres et soldats tués par des glissements de terrain à Thua Thien-Hue et à Quang Tri.

En octobre, le Centre a subi quatre tempêtes et une dépression tropicale. Les pluies, inondations, glissements de terrain ont fait au moins 159 morts et 71 disparus, et ont détruit de nombreuses ouvrages publics, des maisons, des routes… -VNA