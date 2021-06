L'événement souhaite promouvoir l'esprit de recherche scientifique et technologique ainsi que faire valoir les capacités et les connaissances des jeunes scientifiques du Vietnam. Photo : CTV/CVN

Hanoi (VNA) - La Journée de la science et de la technologie sur le thème "L'innovation pour créer le futur" a eu lieu samedi 12 juin à l’Institut de mathématiques (relevant de l'Académie des sciences et technologies du Vietnam). À travers six exposés, l’événement a permis de présenter les perspectives des experts dans l'application potentielle de la science et de la technologie dans de nombreux domaines de la vie quotidienne.

"L'innovation pour créer le futur" souhaite promouvoir l'esprit de recherche scientifique et technologique ainsi que faire valoir les capacités et les connaissances des jeunes scientifiques du Vietnam.

Prenant la parole, la Professeur associée Phan Thi Hà Duong explique : "Au cours des deux dernières années, l’épidémie de COVID-19 a bouleversé la vie quotidienne des individus à travers le monde, mais grâce à la technologie, nous sommes restés connectés et avons mené des recherches pour trouver les meilleures solutions afin de vaincre l'épidémie. Il est l'exemple le plus frappant du rôle et du pouvoir de la science et de la technologie".

Avec un contenu riche et diversifié, l’événement a apporté aux jeunes scientifiques de nouvelles connaissances intéressantes.

Technologie sur l'archéologie, les virus, le vaccin et le Web des données

L’événement s’est ouvert par l’exposé intitulé "De l'archéologie à la technologie de réalité virtuelle : le cas de la pagode au Pilier unique construite en 1105 sous le règne des Ly (1009-1225) du Professeur associé-Docteur Trân Trong Duong de l’Institut des recherches, spécialiste du han nôm (écritures en idéogrammes chinois et sino-vietnamiens).

La pagode au Pillier unique en 3D. Photo : Sen/CVN

Ce jeune calligraphe de style traditionnel a présenté aux passionnés de technologie et d’histoire de nombreuses perspectives intéressantes. Il a exposé les problèmes rencontrés dans son processus de recherche et une simulation d'architecture de la pagode Diên Huu à une seule colonne sous le règne des Ly (à partir des données de 1121, puis l'assemblage de milliers de fragments archéologiques pour dégager des hypothèses scientifiques).

Pour sa part, le Professeur associé-Docteur Nguyên Thê Toàn, chef de la faculté de physique de l’École supérieure des sciences naturelles (Université nationale de Hanoï) a présenté son exposé "Quelques problèmes de géométrie et diagrammes d'arbre dans les virus". Dans cet exposé, les conférenciers ont découvert les propriétés intéressantes de la structure et de l'activité des virus sous l’angle de la physique et la géométrie comme le moyen d’emballage d’ADN et d’ARN dans le virus, par exemple.

En ce qui concerne la lutte contre l'épidémie de COVID-19, le Docteur-médecin Pham Quang Thai, chef adjoint du Département de contrôle des infections à l’Institut national d’hygiène et d’épidémiologie de Hanoï, y a discuté de la sécurité maximale dans la production et la vaccination du COVID-19 ainsi que les expériences du Vietnam en relation avec les leçons tirées de l’international. "Nous n’attendons pas seulement les directives de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Nous avons utilisé les données que nous avons recueillies à l’extérieur et à l’intérieur (du pays) pour agir rapidement", a-t-il déclaré.

Des exposés "Décoder les gènes vietnamiens à l'ère de la science des données et de l'intelligence artificielle" du docteur Vo Sy Nam de VINBIGDATA, "Le Web des données (Linked Data) pour des données ouvertes dans l'agriculture rurale" du Professeur associé-Docteur Hoàng Huu Hanh de l’Institut de technologies des postes et des télécommunications (PTIT) et "Statistiques - Le pont reliant les mathématiques aux sciences expérimentales" du Professeur associé-Docteur Hô Dang Phuc y ont présenté également.

"L'innovation pour créer le futur" est organisé à l’initiative du Centre international de recherche et de formation en mathématiques de l'UNESCO (Institut de mathématiques), du Fonds d’innovation et de créativité (VINIF) relevant de l’Institut de recherches sur les big data de Vingroup (VINBIGDATA),

Créé par Vingroup, le Fonds d’innovation et de créativité (VINIF) est chargé de soutenir la recherche scientifique des organisations et des individus ainsi qu’encourager le développement des technologies et de l'innovation afin d’impulser des changements positifs et durables au Vietnam.

Le VINIF financera des projets scientifiques et des sessions de formation liés aux données massives dans le but de proposer des produits et solutions technologiques efficaces au bénéfice de la communauté. – CVN/VNA