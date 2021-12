Photo:



Hanoï (VNA) - La cérémonie de remise des prix Hack4Growth Unlimited 2021 a été organisée le 22 décembre à Hanoï par l'Association des scientifiques et experts vietnamiens (AVSE Global), l’AVSE Corporation Vietnam, sous l'égide du Comité d'État chargé des Vietnamiens à l'étranger du ministère des Affaires étrangères (AE).

Dans le but de promouvoir une culture de l'innovation, le concours Hack4Growth Unlimited 2021 était une bonne occasion pour les créateurs d'exprimer leurs talents, de les mettre en relation avec des investisseurs et des entreprises, ainsi que de créer des opportunités pour transformer des idées et des projets en réalité.

Le projet qui a remporté le premier prix d'une valeur de 10.000 dollars est Nanoneem - un pesticide biologique utilisant la nanotechnologie et des mécanismes naturels contre les parasites et les maladies extraits de Neem et d'autres plantes.

Le deuxième prix d'une valeur de 7.000 dollars appartient au projet CRE Vietnam v, une solution visant à réduire la transmission des mutations de résistance aux carbapénèmes (CRE) dans les hôpitaux.

Et le troisième prix d'une valeur de 5.000 dollars a été décerné au projet SoBanHang - une application aidant les petits et micro-commerçants à augmenter leurs revenus en activant le commerce électronique local. -VNA