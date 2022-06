Hanoi (VNA) – Face aux fluctuations de l’économie régionale et mondiale, l’innovation, la transition numérique et la diversification des chaînes d’approvisionnement permettront au Vietnam d’améliorer son adaptabilité et de s’intégrer plus profondément aux chaînes d’approvisionnement mondiales. C’est ce qui ressort d’un symposium organisé, le 5 juin à Hô Chi Minh-Ville, dans le cadre du 4e Forum économique du Vietnam.

Photo d'illustration : VNA

Le Vietnam passe à une nouvelle phase de développement alors que le monde fait face à une concurrence croissante entre les grandes puissances, aux exigences de la quatrième révolution industrielle, aux impacts des conflits armés et des guerres commerciales. Dans ce contexte difficile, l’autonomie économique est devenue une nécessité.

Caractérisée par une grande ouverture, l’économie vietnamienne est confrontée à de nombreux défis exogènes qui risquent d’affecter son programme de redressement sur la période 2021-2025 et sa stratégie de développement socioéconomique sur la période 2021-2030.

Conscient de ces enjeux de taille, le Vietnam s’applique à se moderniser, à accélérer sa transition numérique et à diversifier ses chaînes d’approvisionnement. En 2021, le Premier ministre a ratifié le Programme national d’innovation pour 2030, qui se fixe pour objectif d’augmenter le nombre d’entreprises soumises à l’innovation de 15 à 20% par an.

À la fin du premier trimestre de 2022, les 22 ministères et organes exécutifs ainsi que les 63 provinces et grandes villes ont créé leur propre comité de pilotage chargé de la transition numérique. 55 provinces et grandes villes ont publié une résolution sur la transformation digitale. 59 localités et 19 ministères ont publié leur programme quinquennal en la matière. Les secteurs financiers et bancaires, sanitaire, éducatif, agricole, énergétiques et de transports ont observé des progrès majeurs au niveau de la transition numérique.

Les entreprises se sont également impliquées dans ce processus, a déclaré Nguyên Nam Hai, directeur du Département du plan et des finances, du ministère des Sciences et des Technologies.

«Aujourd’hui, 3.000 de nos entreprises ont participé à créer un écosystème de startups, dont les investissements sont estimés à plus d’un milliard de dollars, soit trois fois de plus qu’en 2017», a-t-il dit.

Lors du colloque sur la diversification des chaînes d'approvisionnement, l'innovation et la transformation numérique dans le cadre de la 4e forum économique du Vietnam. Photo: congthuong.vn



Pour rappel, le Vietnam est signataire de dix-sept accords de libre-échange avec de grandes économies, dont l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP), le Partenariat économique global régional (RCEP) ou encore l’Accord de libre-échange Union européenne -Vietnam (EVFTA). Beaucoup d’entreprises vietnamiennes participent aux chaînes de production et d’approvisionnement régionales et globales et multiplient leurs débouchés, a indiqué Trân Thi Hông Minh, directrice de l’Institut de Recherche et de Gestion économique national.

«Le Vietnam est membre de beaucoup d’institutions multilatérales et signataire de plusieurs accords de libre-échange. Cette participation nous offre des conditions favorables à nos exportations et facilite l’intégration de nos entreprises dans les chaînes d’approvisionnement mondiales», a-t-il souligné.

Face aux exigences de la quatrième révolution industrielle, les gouvernements doivent revoir leur stratégie de développement en misant sur les sciences et la technologie. Dans cette perspective, le Vietnam a mis en place une stratégie de développement scientifico-technologique et d’innovation et appelle les entreprises et organes publics à procéder à leur transition numérique. L’exécutif appuie désormais la modernisation des industries de base et auxiliaires, afin de renforcer l’autonomie, la compétitivité et la productivité de l’économie vietnamienne.

S’il veut réaliser son objectif de développement rapide et durable, le Vietnam doit s’appliquer à perfectionner sa législation et à aider les entreprises à se restructurer, à améliorer leur capacité de management et à disposer des technologies nécessaires. – VOV/VNA