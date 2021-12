Le Premier ministre Pham Minh Chinh s'est rendu le 23 décembre dans la province de Hung Yen (Nord) et a travaillé avec des dirigeants locaux.

Le président Nguyen Xuan Phuc a remis des Ordres du Travail à des organes de presse et d’édition du ministère de la Sécurité publique.

Le président de l'Assemblée nationale (AN) Vuong Dinh Hue a présidé la 4e réunion du Comité de direction chargé d’élaborer les sujets thématiques assignés au Comité chargé des affaires du Parti de l’AN.

Les succès du Vietnam dans le maintien de la stabilité macroéconomique et la garantie des équilibres économiques majeurs sont dus aux décisions sages et flexibles du Parti et du gouvernement.