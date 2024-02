Bénéficiée de plus de 50 km de côtes, dès le début de 2024, la province de Thai Binh a mis en œuvre des solutions pour lutter contre la pêche INN. Photo : VNA

Thai Binh (VNA) - La province de Thai Binh (Nord) a récemment publié un plan pour une période de pointe dans la lutte contre les activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).Le plan appelle à une responsabilité accrue de la part des autorités provinciales des Comités du Parti, des responsables à tous les niveaux et des agences chargées de l'application de la loi, en mettant l'accent sur la prise de mesures fermes contre les organisations et les individus qui ne remplissent pas leurs fonctions.Selon le plan, la province se concentre sur cinq tâches clés, notamment la surveillance des navires de pêche qui restent sans contact avec les systèmes de suivi en mer, le traitement des navires qui pénètrent dans des zones interdites, et l'enregistrement et la surveillance des journaux de pêche pour la traçabilité des sources. Le plan met également l'accent sur une gestion et un contrôle stricts des navires sans numéro d'immatriculation conformément à la réglementation ou à ceux impliqués dans la pêche INN Pendant ce temps, les gardes-frontières provinciaux devraient mener des inspections et des contrôles sur tous les navires de pêche entrant et sortant des ports et des embouchures des rivières, s'assurant qu'ils remplissent les conditions requises pour le départ. Les navires non qualifiés ne sont pas autorisés à partir en mer.Bénéficiée de plus de 50 km de côtes, dès le début de 2024, la province de Thai Binh a mis en œuvre des solutions pour lutter contre la pêche INN et est déterminée à se joindre à l'ensemble du pays pour retirer le carton jaune de la CE cette année.A savoir que la cinquième inspection liée à la pêche INN au Vietnam menée par la Commission européenne (CE) est prévue deuxième trimestre de 2024.Selon le Premier ministre, la suppression du « Carton jaune » est dans l'intérêt du pays et du peuple, permettant de développer une industrie de la pêche durable et responsable, de démontrer la responsabilité du Vietnam dans la mise en œuvre des engagements et traités internationaux en matière de protection de l'environnement marin. En outre, cela favoriserait le développement durable de l'économie maritime et garantirait encore davantage la sécurité et la souveraineté maritimes du pays.-VNA