Photo d'illustration: VNA

Ba Ria-Vung Tau (VNA) - Les organes compétents de la province de Ba Ria-Vung Tau (Sud) ont renforcé l'inspection pour lutter contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN).

L'inspecteur du service de l'Agriculture et du Développement rural a détecté et puni 323 violations avec une amende totale de plus de 7,4 milliards de dongs.

Nguyen Cong Vinh, vice-président du Comité populaire de la province de Ba Ria-Vung Tau, a demandé aux forces compétentes de renforcer l'inspection des eaux côtières, d'appliquer des sanctions sévères pour lutter contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN).

Il a également demandé aux Services, agences et localités concernés de promouvoir l'échange d'informations, les enquêtes et le traitement des violations administratives, afin de créer un soutien au sein de la communauté, des pêcheurs dans la détection et la fourniture précoces des informations liées aux violations; d'être plus drastiques dans l'investigation, le traitement et la sanction stricte des cas de violation des eaux étrangères.

Selon lui, il est nécessaire d'élaborer un mécanisme de coordination entre le Comité populaire provincial et le Commandement de la 2e Région de la Marine et le Commandement de la Région des garde-côtes N°3 du Vietnam dans la lutte contre la pêche INN. -VNA