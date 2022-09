Le président de la Commission centrale de l’économie Trân Tuân Anh. Photo: nhandan.vn

Hanoï (VNA) - Trân Tuân Anh, président de la Commission centrale de l’économie, a travaillé jeudi à Hanoï avec des représentants du milieu des entreprises.



Ils ont discuté de la mise en œuvre d’une résolution du Bureau politique du Parti sur la valorisation du rôle des hommes d’affaires dans l’accélération de l’industrialisation, de la modernisation et de l’intégration internationale du pays.



Il est temps pour les entreprises vietnamiennes d’atteindre un niveau international, a déclaré Trân Tuân Anh. Il a appelé les entrepreneurs à faire preuve d’initiative, d’innovation et de flexibilité pour développer leurs entreprises, mais aussi à collaborer étroitement et à s’associer les uns avec les autres pour conjuguer leurs forces et donner au Vietnam une place plus importante dans les chaînes de valeur régionales et mondiales. Le président de la Commission centrale de l’économie a également demandé aux différentes associations d’entreprises d’élaborer des plans d’action pour valoriser le rôle des entrepreneurs jusqu’en 2030 et 2045.-VOV/VNA