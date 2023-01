Le Premier ministre Pham Minh Chinh assiste à la cérémonie de lancement du projet de modernisation de la ligne ferroviaire Nord-Sud (tronçon Nha Trang - Sai Gon). Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a assisté le 26 janvier dans la province de Ninh Thuan à la cérémonie de lancement du projet de modernisation de la ligne ferroviaire Nord-Sud (tronçon Nha Trang - Sai Gon).

Ce projet, qui représente un investissement total de près de 1.099 milliards de dongs (45,79 millions de dollars), vise à assurer la sécurité du trafic et à améliorer la qualité des infrastructures ferroviaires. Il est mis en œuvre pour la période 2022-2025, avec vision jusqu'en 2050.

Le tronçon ferroviaire Nha Trang-Saigon, d'une longueur totale d'environ 411 km, traverse six villes et provinces que sont Khanh Hoa, Ninh Thuan, Binh Thuan, Dong Nai, Binh Duong et Ho Chi Minh-Ville.

L'investissement et le développement des infrastructures synchrones, notamment celles de transport, sont une priorité absolue pour le Parti et l'État et constituent l'une des trois percées majeures, a déclaré le Premier ministre Pham Minh Chinh.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh inspecte le tunnel Doc San du projet d'autoroute Nha Trang - Cam Lam. Photo: VNA



Poursuivant sa tournée de contrôle des projets d'envergure nationale, ce jeudi, le Premier ministre Pham Minh Chinh s'est rendu sur le chantier de l'autoroute Nha Trang-Cam Lâm, qui fait partie de l'autoroute Nord-Sud à l'Est.

Il a souhaité bonne année aux personnes participant au projet et a demandé aux ministères et services concernés de modifier les normes de sélection des maîtres d'ouvrage et des maîtres d'œuvre pour les futurs projets de construction d'infrastructures.

L'idée étant de pouvoir convaincre les investisseurs et les constructeurs les plus performants de s'impliquer dans ces projets très importants, a-t-il souligné. -VNA