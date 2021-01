Hanoï, 18 janvier (VNA) - Le Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) a tenu le 18 janvier une conférence pour diffuser des informations aux représentations diplomatiques étrangères et aux organisations internationales sur le 13e Congrès national du Parti.

Le président de la Commission des relations extérieures du Comité central du Parti, Hoang Binh Quan, a annoncé que l'événement se déroulera du 25 janvier au 2 février à Hanoi, avec la participation de 1.587 délégués, représentant 5,2 millions de membres du Parti. Dans le contexte de la situation régionale et mondiale complexe, le PCV donne la priorité absolue à la promotion du processus de Doi Moi (Renouveau) et à l'intégration internationale, a-t-il assuré.

Il a dit qu'après 35 ans du processus «Doi moi» (Renouveau), le Vietnam a obtenu diverses réalisations majeures et historiques dans la construction et la protection la Patrie socialiste vietnamienne. Les projets de documents à soumettre au 13e Congrès national du Parti ont reçu un consensus élevé ainsi que les commentaires des membres du Parti, des personnes de tous horizons, y compris des Vietnamiens d'outre-mer, ainsi que d'anciens dirigeants du Parti et de l'État, des députés de l'Assemblée nationale, du Front de la Patrie du Vietnam, des organisations sociopolitiques, des scientifiques et des gestionnaires, a noté Hoang Binh Quan.

Le responsable du Parti a également affirmé que le PCV avait accordé une attention particulière au travail du personnel, le considérant comme une tâche clé. Les préparatifs du personnel ont été minutieusement menés pour garantir que les candidats qui ont un caractère politique ferme, une moralité pure, une capacité exceptionnelle et une vision stratégique seront élus au 13e Comité national du Parti.

Les ambassadeurs étrangers et les diplomates présents à la réunion ont exprimé leur conviction que le 13e Congrès national du Parti sera organisé avec succès et a défini des politiques et des lignes directrices pour une nouvelle période de développement pour le pays, en continuant à conduire le Vietnam à réalisations plus importantes dans le temps à venir. - VNA