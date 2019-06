Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Vingt-deux sociétés indiennes opérant dans les domaines de la chimie, des cosmétiques et des colorants se sont rencontrées et ont échangé avec des entreprises vietnamiennes afin de rechercher de nouveaux partenaires commerciaux et d’élargir leurs marchés.

Le consulat général d’Inde à Hô Chi Minh-Ville a organisé, jeudi 27 juin dans la mégapole du Sud, une réunion de type B2B (moyens utilisés pour mettre en relation les sociétés et faciliter les échanges de produits) pour les délégations industrielles indiennes à l’occasion de la participation de ces entreprises aux expositions internationales: Coatings Expo Vietnam 2019, Paper Vietnam 2019, Rubber & Tire 2019, Plastech Expo Vietnam 2019 et Agri Vietnam 2019 qui se déroule au centre de congrès et d’expositions de Saigon SECC actuellement.Vingt-deux entreprises indiennes dirigées par le Conseil de promotion des exportations de produits chimiques de base, de produits cosmétiques et pharmaceutiques de l’Inde (CHEMEXCIL) ont présenté leurs produits à la Coatings Expo Vietnam 2019, au côté des autres entreprises indiennes présentes dans d’autres segments. L’Association vietnamienne de peinture et des encres d’impression (VPIA), de l’Association vietnamienne du papier et de la pâte (VPPA) et des entreprises opérant dans autres domaines ont participé à l’événement.Les exportations indiennes de colorants, de produits intermédiaires de teinture et de produits chimiques d’avril 2018 à mars 2019 ont dépassé 19,1 milliards de dollars américains, ce qui représente une croissance de 20% par rapport à l’année précédente. Les exportations de ces articles de l’Inde au Vietnam entre avril 2018 et mars 2019 se sont élevées à 230 millions de dollars (soit une croissance de 21% par rapport à l’année dernière). Dans le même temps, l’Inde a exporté au Vietnam du papier et des produits à base de bois d’une valeur de 44,38 millions de dollars, soit une augmentation de 23,4% par rapport à l’année précédente (35,96 millions de dollars).Des opportunités commerciales

Le consul général d’Inde, K Srikar Reddy, lors de la cérémonie d’ouverture de l’événement. Photo: CVN

Le consul général d’Inde, K Srikar Reddy, a indiqué que le commerce bilatéral indo-vietnamien avait été multiplié par près de 60 au cours des deux dernières décennies pour atteindre 13,92 milliards de dollars américains entre avril 2018 et mars 2019 (selon les chiffres du ministère indien du Commerce). L’Inde fait maintenant partie des dix principaux partenaires commerciaux du Vietnam et les deux économies sont en voie d’atteindre l’objectif commercial de 15 milliards de dollars américains d’ici 2020 fixé par les dirigeants des deux pays.Le secteur privé indien a de plus en plus intérêt à investir au Vietnam et à faire affaire avec lui, à la fois bilatéralement et en tant que plaque tournante pour atteindre toute l’Asie de l’Est. Selon les statistiques vietnamiennes, en décembre 2018, les entreprises indiennes avaient investi dans 209 grands projets pour un montant total d’environ 878,5 millions de dollars, se classant au 29e rang sur 129 pays et territoires investissant au Vietnam. Toutefois, si l’on inclut les investissements indiens acheminés par des pays tiers, le chiffre est de 1,6 milliard de dollars américains. Les principaux secteurs d’investissement sont l’énergie, l’exploration minière, l’agroalimentaire, la fabrication de sucre, l’agrochimie, les technologies de l’information, les textiles et les composants automobiles.Kadakia, président de CHEMEXCIL, a remercié la Chambre de commerce et d’industrie du Vietnam (VCCI) et d’autres associations d’entreprises vietnamiennes pour avoir encouragé les échanges commerciaux bilatéraux et s’est déclaré confiant quant aux perspectives de croissance.Il existe un potentiel important de renforcement de la coopération bilatérale indo-vietnamienne dans les secteurs des produits chimiques, des cosmétiques et des colorants, du papier, du caoutchouc et des pneus, des plastiques et des produits agrochimiques.Lors de l’événement, les participants ont également estimé qu’il existe d’énormes opportunités commerciales dans le lancement de joint-ventures, de transferts de technologies et d’accords de marketing, entre des entreprises indiennes et vietnamiennes, menant à un renforcement des liens commerciaux bilatéraux pour atteindre des objectifs économiques plus élevés. – CVN/VNA