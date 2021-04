Fabrication de composants électroniques. Photo: VNA

Ankara (VNA) – Le ministère vietnamien de l’Industrie et du Commerce et l’ambassade du Vietnam en Turquie ont organisé une visioconférence de promotion des produits de l’industrie auxiliaire du Vietnam dans ce pays.

Placé dans le cadre du Programme nationale de promotion du commerce, cet évènement visait à présenter les potentiels des entreprises vietnamiennes spécialisées dans la production et l’exportation de produits mécaniques et électroniques.

Avec une main-d'œuvre qualifiée et bon marché et des technologies modernes, le Vietnam peut répondre à des exigences de qualité strictes et assurer une livraison dans les délais fixés même pour les grosses commandes, a déclaré Nguyen Thi Thu Thuy, directrice du Centre de promotion des exportations (Promocen).

Avec des expériences tirées dans le processus de coopération avec des sociétés et groupes de premier rang du monde, des entreprises vietnamiennes ont la pleine capacité et le potentiel pour participer à la chaîne d’approvisionnement des entreprises en Turquie, en particulier Arcelik Corporation (Koc Holding) - l’un des grands groupes turcs spécialisés dans les services et produits ménagers, a-t-elle ajouté.

Hakan Kozan, directeur des achats d’Arcelik Corporation a affirmé que des entreprises vietnamiennes capables de sortir des produits de haute technologie destinés à l'exportation, pouvaient coopérer avec son groupe pour produire des marchandises à haute valeur ajoutée. -VNA