Jakarta, 29 mai (VNA) – La police indonésienne a dévoilé mardi 28 mai l’identité de quatre hauts officiels ciblés dans un complot d'assassinat raté qui peut être lié à des émeutes meurtrières dans la semaine dernière à Jakarta.

M. Wiranto, l'un des 4 officiels ciblés dans un complot d'assassinat raté. Photo: Antara

Selon la police, le ministre coordinateur des Affaires politiques, de la Justice et de la Sécurité, Wiranto; le chef de l'Agence nationale du renseignement, Budi Gunawan; le conseiller au renseignement et à la sécurité du président, Gories Mere; et le ministre coordinateur des Affaires maritimes et des Ressources, Luhut Pandjaitan, étaient les cibles de l'assassinat.

"Le complot visant à assassiner des personnalités nationales était destiné à semer la panique", a déclaré M. Wiranto lors d'un point de presse.

Les détails du plan d’assassinat présumé ont été dévoilés moins d'une semaine après les violences qui ont fait huit morts et plus de 900 blessés parmi les manifestants.

Le cœur de Jakarta s'est plongé dans le chaos après deux nuits de combats de rue entre la police anti-émeute et des manifestants opposés à la réélection de Joko Widodo à la tête du plus grand pays au monde à majorité musulmane.

Un groupe de six personnes - arrêtées avant d'avoir pu commettre les meurtres - avait planifié l'assassinat de ces responsables et d’un enquêteur d'élections dans le but de plonger le pays dans le chaos, ont annoncé les autorités.

Le chef de file a été arrêté la semaine dernière près des émeutes avec une arme à feu, ont-ils ajouté. -VNA