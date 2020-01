La grave pollution de l’air à Jakarta en avril 2019. Photo : theconversation.com/

Jakarta (VNA) - L’Indonésie est le 4e pays du monde possédant un nombre élevé des personnes mortes dues à la pollution, selon un rapport de l’Alliance mondiale sur la santé et la pollution (AMSP), cité par le correspondant de l’Agence vietnamienne d’Information (VNA).

Selon ce rapport récemment publié, chaque année, ce pays d’Asie du Sud-Est recense plus de 232.970 morts à cause de différents types de pollution : de l’air, de l’eau, de terre, etc.

Le rapport de l’AMSP précise que la pollution est la raison essentielle de la mortalité et des maladies dans le monde. Le taux des gens morts de la pollution occupe 15% des cas de mortalité dans le monde, soit environ plus de 8,3 millions de personnes.

Des pollutions au temps moderne causées par l’industrialisation et l’urbanisation font 5,3 millions de morts par an.

Les trois pays enregistrant un nombre record des gens morts de la pollution sont l’Inde, la Chine et le Nigéria. -VNA