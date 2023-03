Hanoï, 13 mars (VNA) – Le bilan des glissements de terrain qui ont frappé la province des îles Riau, dans l'ouest de l'Indonésie, a atteint 44 morts samedi, alors que les recherches pour retrouver les 11 personnes disparues se poursuivent, a indiqué un responsable local.

Le nombre de morts des glissements de terrain en Indonésie le 11 mars s'élève à 44. Photo : https : Reuters.com

Raja Darmika, chef de l'unité opérationnelle de l'agence de gestion et d'atténuation des catastrophes de Natuna Regency, a déclaré que sur les 44 corps retrouvés, 43 ont été identifiés.Pendant ce temps, Syariffuddin Muhammad, secrétaire de l'agence de gestion et d'atténuation des catastrophes de Natuna, a reconnu que de fortes averses étaient responsables de la catastrophe naturelle, détruisant plus de 30 maisons, le nombre de personnes évacuées atteignant 2.234.Les opérations de sauvetage ont mobilisé des engins lourds et du personnel du bureau local de recherche et de sauvetage, de l'agence locale de gestion et d'atténuation des catastrophes, ainsi que du personnel militaire et de la police, a indiqué Syariffuddin Muhammad. – VNA