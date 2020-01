L'aéroport international de Soekarno-Hatta. Photo: Wikipedia



Jakarta (VNA) - L'aéroport Halim Perdanakusuma en Indonésie a été fermé le 1er janvier après que des pluies interrompues avaient frappé la capitale ces deux derniers jours.



Un représentant de l'aéroport Nandang Sukarna a déclaré que la piste serait inondée si des averses torrentielles se reproduisaient, même si le personnel de l'aéroport a essayé de pomper l'eau.



Toutes les activités aériennes ont été déplacées vers l'aéroport international Soekarno-Hatta de Cengkareng, à l'ouest de Jakarta. Les passagers ont reçu de la nourriture et des boissons et une compensation monétaire des compagnies aériennes, a-t-il ajouté.



L'aéroport a notifié le retard de plusieurs vols suite à la fermeture de la piste, dont le premier vol de la journée.



De fortes pluies de mousson dans la capitale indonésienne et les villes voisines depuis le 31 décembre ont probablement déclenché les pires inondations en près de sept ans. -VNA