Jakarta, 22 mai (VNA) - Le président indonésien Joko Widodo a été élu pour un second mandat à la tête de l'Indonésie, a annoncé mardi 21 mai la Commission électorale.

Le président sortant Joko Widodo (à gauche) et son rival Prabowo Subianto (à droite) lors de leur 2è débat télévisé, le 17 février. Photo: AFP/VNA

Selon le décompte final de la Commission électorale, Joko Widodo, surnommé "Jokowi", a obtenu 55,5% des voix, contre 44,50% pour l'ex-général Prabowo Subianto, leader du mouvement Gerindra.

"Cette décision a été annoncée le 21 mai et sera effective immédiatement", a déclaré le chef de la Commission, Arief Budiman, au cours d'une conférence diffusée en direct par les médias locaux.

La publication officielle des résultats était initialement attendue ce mercredi 22 mai. Mais la Commission a finalement annoncé les résultats en pleine nuit, alors que les autorités ont renforcé la sécurité dans la capitale par crainte de manifestations de l'opposition.

Quelque 32.000 membres des forces de l'ordre ont été déployés dans Jakarta en prévision de l'annonce des résultats. La police indonésienne a indiqué vendredi avoir procédé à des dizaines d'arrestations d'individus suspectés de liens avec l'organisation jihadiste Etat islamique (EI), dont certains préparaient des attentats en vue de l'annonce des résultats des élections.

Le 17 avril, plus de 190 millions d'Indonésiens étaient appelés à élire leur nouveau président, leur vice-président et plus de 20.000 députés nationaux et régionaux. Il s’agissait de la première fois que l'Indonésie organisait des élections présidentielle et législative le même jour, avec plus de 245.000 candidats en lice. –VNA