Jakarta, 24 mai (VNA) - Le ministre indonésien du Commerce, Muhammad Lutfi, s'est entretenu avec la ministre canadienne du Commerce international, de la Promotion des exportations, des Petites entreprises et du Développement économique, Mary Ng, pour renforcer la coopération bilatérale dans le commerce, en mettant l'accent sur quatre grands domaines.

L’entretien s'est tenue en marge de la réunion des ministres du commerce de l'APEC (APEC MRT) à Bangkok, en Thaïlande, les 21 et 22 mai.

Ces quatre domaines comprennent la numérisation, la santé, l'égalité des opportunités d'investissement pour les pays développés et en développement, et le développement inclusif et durable.

En plus de stimuler la reprise économique, les deux parties ont également discuté du processus de négociation de l'Accord de partenariat économique global Indonésie-Canada (ICA-CEPA) et de l'Accord de libre-échange ASEAN-Canada (ACAFTA).

La valeur des échanges entre l'Indonésie et le Canada au cours des trois premiers mois de 2022 s'élevait à 942,66 millions de dollars, soit une hausse de 32,54% en rythme annuel.

En 2021, le commerce bilatéral s'était chiffré à 3,1 milliards de dollars. Les principales exportations de l'Indonésie vers le Canada comprennent caoutchouc naturel, tenues de sport, pièces de moto, pneumatiques et chaussures.

Les principales importations de l'Indonésie sont blé, engrais, pâte de bois, soja et minerai de fer.- VNA