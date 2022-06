Le Premier ministre australien Anthony Albanese. Photo: Xinhua/VNA

Hanoï (VNA) - Le nouveau Premier ministre australien Anthony Albanese et des membres de son cabinet, dont la ministre des Affaires étrangères PennyWong et le ministre du Commerce Don Farrell, effectuent du 5 au 7 juin une visite en Indonésie.

Cette visite du Premier ministre Anthony Albanese, qui reflète l'importance du partenariat stratégique intégral Indonésie-Australie et promouvra la coopération dans de nombreux domaines, et est considérée comme un "vent nouveau" dans les relations entre ces deux pays voisins.

Le 6 juin, le Premier ministre Anthony Albanese a rencontré le président indonésien Joko Widodo pour discuter de la coopération bilatérale dans le commerce, l’investissement, la résilience au changement climatique et la sécurité.

Les deux dirigeants se sont concentrés sur la promotion de la coopération économique, en particulier l’application de l'Accord de partenariat économique intégral Indonésie-Australie (IA-CEPA), en vigueur depuis 2020 mais qui n'a pas été mis en œuvre efficacement en raison de la pandémie de COVID-19.

Les deux parties ont également discuté de questions d'intérêt régional et mondial, notamment la coopération en matière de sécurité régionale ainsi que le sommet du Groupe des économies développées et émergentes (G20) prévu fin 2022 à Bali, en Indonésie. Le Premier ministre Anthony Albanese a apprécié les relations avec l'Indonésie et s'est engagé à resserrer ces liens.

Le même jour, M. Anthony Albanese a rencontré le secrétaire général de l'ASEAN, Lim Jock Hoi, pour discuter de mesures susceptibles de booster les relations Australie-ASEAN dans le nouveau contexte. -VNA