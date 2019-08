Hanoi, 21 août (VNA) - Le Vietnam s’est classé au 50e rang mondial dans l’Indice de la sécurité dans le monde pour 2018, établi par l’Union internationale des télécommunications.

Photo : internet





Concrètement, le Vietnam était au 50e rang parmi 194 pays et territoires membres de l'Union internationale des télécommunications. Le pays s’est classé au 11e rang en Asie-Pacifique et au 5e en Asie du Sud-Est, après Singapour, la Malaisie, la Thaïlande et l’Indonésie.



Le Vietnam a progressé 50 rangs par rapport à 2017, étant l’un des pays affichant les engagements les plus élevés dans les cinq piliers de l'indice.



L’indice a pour objectif de mesurer l’engagement pris par les États Membres de l’UIT en faveur de la cybersécurité. L’indice est notamment établi à partir de 25 indicateurs regroupés en cinq piliers : le juridique, la technique, l’organisationnel, le renforcement des capacités et la coopération.- VNA