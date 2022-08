L' incendie a fait à ce jour un mort, 14 disparus et 128 blessés, dont sept dans un état critique. Photo: AFP/VNA

La Havane (VNA) - Le Comité de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est à La Havane, Cuba (ACHC – ASEAN Committee in Havana, Cuba), a présenté le 10 août ses condoléances au gouvernement cubain et à ses habitants pour les pertes de vies humaines et de biens dans l’incendie du dépôt pétrolier de Matanzas.

Dans un message adressé à l'agence de presse Prensa Latina, au nom des pays membres de l’ASEAN, l'ambassadrice indonésienne à Cuba, Nana Yuliana, présidente tournante de l'ACHC, a envoyé ses profondes condoléances aux proches des victimes. L'ACHC a émis le souhait que Cuba puisse se remettre rapidement de cet incendie tragique.

La plus grande catastrophe industrielle de l'histoire cubaine a fait à ce jour un mort, 14 disparus et 128 blessés, dont sept dans un état critique.

Le Vietnam, l'Indonésie, le Laos, la Malaisie, le Cambodge et le Myanmar sont des pays membres de l'ASEAN ayant des missions diplomatiques à Cuba. -VNA