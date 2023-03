Incendie dans l'ancien palais de la famille royale du Cambodge. Photo : Khmer Times/VNA

Siem Reap (VNA) - Un incendie s'est déclaré dans l'un des bâtiments de la résidence de la famille royale cambodgienne dans la province nord-ouest de Siem Reap, a rapporté le ministère du Palais royal du Cambodge.Selon la même source, le feu s'est déclaré à 22h05 le 12 mars (heure locale) et les pompiers ont mis plus de deux heures à l'éteindre.Le bâtiment incendié était une zone de bureaux et la cause de l'incident est un court-circuit électrique, a révélé le ministère cambodgien.Selon les archives historiques, le Palais Royal dans la province de Siem Reap a été construit en 1904. C'est la résidence officielle du Roi lorsqu'il se rend à Siem Reap.- VNA