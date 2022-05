Cérémonie d'inauguration. Photo: hanoimoi.com.vn



Hanoï (VNA) – Une salle d’exposition de livres sur le Président Hô Chi Minh a été inaugurée le 16 mai dans la zone des vestiges du grand leader au palais présidentiel à Hanoï.

L’événement a été organisé par la Maison d’édition politique nationale « Su thât » (Vérité) en l’honneur du 132e anniversaire de la naissance du Président Hô Chi Minh (19 mai).

De nombreux livres sur le Président Hô Chi Minh présentés au public. Photo: hanoimoi.com.vn

De nombreux livres sur le Président Hô Chi Minh présentés au public. Photo: hanoimoi.com.vn

La salle d’exposition présente un grand nombre de livres sur la vie et la carrière révolutionnaire, la pensée, l’idéologie et la moralité du Président Hô Chi Minh. Ce sont des publications précieuses, aidant les cadres, membres du Parti et les gens, en particulier les jeunes, à mieux comprendre le dévouement du grand leader à la Patrie. -VNA