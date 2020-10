Cérémonie d'inauguration du viaduc du tronçon Mai Dich - Nam Thang Long du périphérique N°3 de Hanoï. Photo : mt.gov.vn



Hanoï (VNA) - Le matin du 11 octobre, le vice-Premier ministre permanent Truong Hoa Binh a assisté à la cérémonie d'inauguration du viaduc du tronçon Mai Dich - Nam Thang Long du périphérique N°3 de Hanoï, après plus de deux ans de construction.



L'inauguration de ce viaduc a permis la mise en service de près de 4,6 km aux normes d’autoroute du périphérique N°3.



Lors de la cérémonie, le vice-Premier ministre permanent Truong Hoa Binh a estimé que l'achèvement du viaduc avait un rôle important car le tronçon Mai Dich-Nam Thang Long contribuerait non seulement à résoudre les embouteillages dans les zones à l’Est de la capitale, mais aussi à compléter progressivement un réseau de circulation reliant les provinces du Nord avec Hanoï et les provinces du delta du fleuve Rouge.



La construction du viaduc du tronçon Mai Dich - Nam Thang Long a été lancée le 6 janvier 2018 avec un investissement total de plus de 5.343 milliards de dôngs, dont 4.525 milliards de prêts de l'Agence japonaise de Coopération internationale (JICA) et 817 milliards provenant du fonds de contrepartie du Vietnam. -VNA