Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a remis le « certificat de reconnaissance de la Patrie » à des personnes méritantes. Photo: VNA



Hanoi (VNA) – Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a inauguré le 26 juillet un site web sur les Morts pour la Patrie, leur tombeau et les cimetières à l’adresse : www.thongtinlietsi.gov.vn, à l’occasion de la Journée des Invalides de guerre et des Morts pour la Patrie (27 juillet).

L’inauguration de ce site web s’inscrivait dans le cadre d’un programme de reconnaissance des personnes ayant sacrifié pour la libération nationale, organisé au cimetière des Morts pour la Patrie du chef-lieu de Son Tay à Hanoi. Ce programme a été diffusé en direct sur la télévision nationale. La naissance du site web permettra de faciliter la recherche de soldats portés disparus.

Le Premier ministre et les participants ont effectué une cérémonie d’offrir les baguettes d’encens aux personnes méritantes. En même temps, plus de 3.000 cimetières des Morts pour la Patrie dans l’ensemble du pays ont fait de même.

Lors du programme, Nguyen Xuan Phuc a remis le « certificat de reconnaissance de la Patrie » à une trentaine de familles des Morts pour la Patrie qui représentent 442 familles certifiées à cette occasion.

Prenant la parole, Nguyen Xuan Phuc a adressé les sympathies sincères et la reconnaissance profonde aux Morts de la Patrie, aux Mères héroïques, aux Invalides de guerre, aux personnes ayant des services méritants à la Patrie et à leurs proches. Il a affirmé l’attention particulière du Parti, de l’Etat et des habitants aux soins des Invalides de guerre et leurs efforts pour chercher les soldats portés disparus et clarifier les informations concernant les personnes méritantes pour les accorder les régimes sociaux.

Grâce aux efforts incessants, le pays a recueilli les informations d’environ 850.000 tombeaux des Morts dans plus de 3.000 cimetières dans l’ensemble du pays. A présent, environ 200.000 ossements de soldats ne sont pas encore rassemblés dans les cimetières tandis que plus de 300.000 autres sont faute d’informations. -VNA