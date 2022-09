Cérémonie d'inauguration. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le Centre République de Corée-ASEAN (AKC) a organisé le 15 septembre la cérémonie d’inauguration d’un espace de l’ASEAN intitulé « ASEAN Hall » sur l'île de Jeju, afin de présenter et de promouvoir les cultures et le tourisme des États membres de l’Association des Nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN).



Situé dans le Centre international de la paix de Jeju à Jungmun, l’espace est consacré à des expositions régulières sur les cultures et le tourisme de la République de Corée et de l'ASEAN, contribuant à promouvoir les échanges bilatéraux entre les Sud-Coréens et les citoyens des 10 pays membres de cette association et à faire connaître l’ASEAN aux locaux et aux touristes.



Dans le cadre de la cérémonie d’inauguration, une exposition de produits artisanaux de l’Asie du Sud-Est a été organisée. Pour améliorer les expériences des visiteurs, les organisateurs ont installé un kiosque digital présentant des sites touristiques de l’Asie du Sud-Est et des produits artisanaux exposés.-VNA