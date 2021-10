Lors de la cérémonie d’inauguration du premier centre de recherche sur les pays de l'ASEAN en Ukraine. Photo : VNA

Kiev (VNA) – Un premier centre de recherche sur les pays de l'ASEAN en Ukraine a été inauguré à Kiev le 19 octobre.

La cérémonie d’inauguration a été organisée par l'Institut des relations internationales de l'Université nationale Taras-Chevtchenko de Kiev et le ministère ukrainien des Affaires étrangères, ainsi que par les ambassades des pays de l'ASEAN en Ukraine.

Lors de l'événement, le recteur de l'Université nationale Taras-Chevtchenko de Kiev, Volodymyr Buhrov, a déclaré souhaiter que ce centre soit une destination préférée des professeurs et étudiants pour étudier les réussites des pays de l'ASEAN en matière de développement économique et de préservation de ses cultures traditionnelles.

La fondation du centre témoigne de l'attention croissante de l'Ukraine à la promotion de sa coopération avec les pays d'Asie du Sud-Est, a souligné le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, saluant l'ASEAN comme l'une des organisations les plus performantes au monde en termes d'intégration politique, économique et culturelle entre ses membres.

Le Parlement ukrainien a reçu fin d’août dernier le statut d’observateur à l'Assemblée interparlementaire de l’ASEAN. L’Ukraine est en train de mener des négociations pour signer un accord de libre-échange et souhaite signer des accords commerciaux avec les pays de l'ASEAN.

Pour sa part, l'ambassadeur du Vietnam en Ukraine, Nguyen Hong Thach, a promis que l'ambassade du Vietnam se joindra aux ambassades d'autres pays de l'ASEAN à Kiev pour soutenir les activités du centre dans les temps à venir, contribuant ainsi à favoriser la solidarité et la coopération multiforme entre l'ASEAN et l'Ukraine dans les domaines du commerce, de l'économie, de la culture et de l'éducation. -VNA