Ghênh Da Dia, destination touristique de la province de Phu Yên. Photo : VGP



Hanoi (VNA) - Le portail d’information sur le tourisme intelligent de la province centrale de Phu Yên a vu le jour à l'adresse http://phuyentourism.vn et est accessible sur smartphone IOS et Android.



La cérémonie d’inauguration a eu lieu le 13 décembre après 3 mois d’expérimentation.



Avec ce portail, les visiteurs peuvent choisir des destinations touristiques, faire des réservations auprès de plus de 300 resorts, restaurants, boutiques de souvenir, services de transport, circuits touristiques, tout en passant en revue des images vivantes des destinations avant le voyage.



Ce système offre également d’autres utilités comme la recherche par la voix, la traduction des langues et la connexion avec les réseaux sociaux.



Ce portail d’information ne donnera pas seulement des commodités aux visiteurs, mais favoriseront également les entreprises et gestionnaires dans la gestion de ce secteur.



Il s’agit d’une chaîne de promotion des produits touristiques de Phu Yên et d’étude des besoins du marché pour déterminer les orientations de développement. Ce portail d’information permettra aux entreprises de nouer des contacts et de développer des services touristiques avec des coûts moins élevés.



Phu Yên compte plus de 20 beaux sites au niveau national comme la baie de Xuân Dài, Ghenh Da Dia (La falaise Plaques de pierre), la Tour Nhan, la marais d’Ô Loan. En 2018, le nombre de visiteurs a été estimé à 1,6 million de personnes, soit 111% par rapport au plan prévu, dont 41 005 étrangers, +15,5% en glissement annuel.



Le Comité populaire de la province de Hà Nam (au Nord) a inauguré le 12 décembre son portail d’information sur le tourisme intelligent, à l’adresse https://visithanam.vn, et son application sur téléphone s’appelle Hà Nam Tourisme. Les entreprises et les visiteurs peuvent avoir accès à maintes informations sur les circuits, destinations, boutiques, centres de divertissement, événements, prix des chambres et services associés. -NDEL/VNA