Cérémonie d'inauguration du « Lieu de rencontre des États-Unis". Photo: VNA

An Giang (VNA) – Le "Lieu de rencontre des États-Unis"- premier lieu d'apprentissage interactif au Vietnam, a été inauguré lundi après-midi dans l’Université d’An Giang, province éponyme du Sud.

La cérémonie d’inauguration a été organisée par le conseil d’administration de l’Université d’An Giang et la consule des Etats-Unis à Ho Chi Minh-Ville, Mme Marie Damour.

Le « Lieu de rencontre des États-Unis" est un espace d’étude offrant une collection de plus de 100 livres sur les États-Unis; 300 livres électroniques sur la culture, la société, l’économie, les sciences et technologies des États-Unis; du matériel pédagogique en anglais, des CD et DVD...

Il est également équipé de télévisions connectées à Internet qui peut diffuser des programmes des centres américains de Ho Chi Minh-Ville et de Hanoi, ainsi que connecter les étudiants au Centre de conseil sur les études aux Etats-Unis Education USA.

Il sera un lieu de recherche de documents pour les conférenciers, les étudiants et les habitants d'An Giang afin d'échanger des idées et des connaissances. Il leur permettra d'améliorer leurs compétences en anglais et de découvrir des Etats-Unis.

L’inauguration de ce lieu marque une étape importante dans les relations étroites entre le consulat général des États-Unis et l’Université d’An Giang, ainsi qu'entre le peuple américain et les habitants du delta du Mékong.

L'Université d’An Giang a bénéficié ces dernières années du soutien du consulat général des États-Unis dans des activités éducatives, culturelles et de recherche. De nombreux étudiants de l'Université d’An Giang ont ainsi reçu des bourses d’étude aux États-Unis, notamment via le programme de bourses Young Southeast Asian Leaders Initiative (YSEALI)...

Par ailleurs, le consulat général des Etats-Unis soutient l'Université d’An Giang dans l'amélioration de la qualité des conférenciers et des étudiants. -VNA