Canberra, 21 novembre (VNA) - Le Centre de promotion du commerce et des investissements Vietnam -Australie est entré en service à Melbourne, en Australie, pour connecter et promouvoir le commerce et les exportations des deux pays.

Lors de la cérémonie d'ouverture du Centre. Photo : VNA

Lors de la cérémonie d'ouverture, tenue le 20 novembre en présence de l'ambassadeur du Vietnam en Australie , Nguyen Tat Thanh, le président de l'Association des entreprises vietnamiennes en Australie, Tran Ba Phuc, a souligné que le centre constitue une destinations pour les entreprises de les deux parties à afficher leurs marchandises sur le site, en plus de tester directement les produits.Dans le même temps, le Centre favorisera également l'introduction d'articles vietnamiens dans les supermarchés et les systèmes de vente au détail australiens, et en particulier, un jour par semaine sera consacré à la vente de produits typiques du Vietnam, a-t-il ajouté.Il a souligné qu'à long terme, le centre organisera des expositions de produits vietnamiens de haute qualité, des séminaires sur les opportunités et les potentiels du commerce du pays d'Asie du Sud-Est, cherchant à signer plus de contrats pour exporter ses articles vers le marché de l'Océanie.Parallèlement, il a souligné que le marché australien présente d'énormes avantages pour les produits vietnamiens, étant donné la grande communauté des Vietnamiens ici, estimée à plus de 320.000 personnes, après avoir informé que les produits agricoles exceptionnels du Vietnam, tels que la noix de cajou, la noix de coco, et autres aliments secs seront initialement présenté au centre.Selon l'ambassadeur Nguyen Tat Thanh, les relations commerciales entre le Vietnam et l'Australie se sont fortement développées ces dernières années, avec un chiffre d'affaires bilatéral évalué au cours des 10 premiers mois de l'année à 10 milliards de dollars, pour une croissance de 50% sur un an. VNA