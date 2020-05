Hôtel cinq étoiles M’Gallery Cat Ba (Photo: internet)





Hai Phong (VNA) - La première étape de l’hôtel cinq étoiles M’Gallery Cat Ba a été inaugurée dans le district de Cat Hai, la ville portuaire de Hai Phong (Nord), le 18 mai.



Cela faisait partie des activités célébrant le 130e anniversaire de naissance du président Ho Chi Minh (19 mai) et le 65e anniversaire de la libération de Hai Phong (13 mai).



Investi par la société Truong Binh Minh, les travaux sur le projet ont démarré en 2017 pour un coût total de plus de 900 milliards de dongs (39,1 millions d’USD).



Sa première étape du début 2017 à la fin 2019, d'un coût de plus de 500 milliards de dongs, a couvert une superficie de 5000 m² avec 126 chambres, trois piscines, deux restaurants, deux bars, une salle de massage et deux salles de réunion.



La deuxième étape, réalisée du début de 2020 à la fin de 2021, coûtera plus de 400 milliards de dongs, comprenant 142 chambres, six piscines, quatre restaurants, deux bars, deux salles de réunion pouvant accueillir plus de 500 personnes sur une superficie totale de environ 10 000 m²



Une fois opérationnel, M’Gallery Cat Ba deviendra le plus grand parmi 70 hôtels gérés par le groupe Accor.



Le vice-président du comité populaire municipal Le Khac Nam a déclaré que le premier hôtel cinq étoiles sur l'île de Cat Ba contribuera à la réalisation des objectifs du plan directeur pour le développement du tourisme durable de l'île de Cat Ba jusqu'en 2020 avec une vision à l'horizon 2050, pour transformer Cat Ba en une zone d'écotourisme marin de classe mondiale.



Il est également destiné à réaliser la stratégie de développement de la ville de Hai Phong jusqu'en 2030 avec une vision jusqu'en 2045. -VNA