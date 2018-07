Vincom Center Landmark 81, la plus haute tour du Vietnam. Photo: CVN/VNA



Hanoi (VNA) - Le 55e centre commercial du groupe Vincom, situé sur six étages de la tour Landmark 81, vient d’ouvrir ses portes.



Vincom Center Landmark 81 se développe sur plus de 50.000 m² et sur 6 étages entre le niveau B1 et le cinquième étage du Landmark 81, la plus haute tour du Vietnam. Les plus grandes marques s’y sont déjà installées: Versace Jeans, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Lacoste ainsi que du côté des cosmétiques avec Kiehl's, Whoo, Sulwhasoo, Shu Uemura, Ohui ou encore Innisfree.



Comme d'autres centres commerciaux, le Vincom Center Landmark 81 possède également de nombreux espaces de divertissement pouvant répondre aux besoins du public. On y recense un cinéma CGV avec écran cintré IMAX de 22m de large et 12,4m de haut; une salle de patinage sur glace de près de 2000m²: le Vincom Ice Rink ainsi que l’espace-divertissement TiNiWorld.



Les gourmets auront 7.000 m² pour eux avec 30 restaurants vietnamien, japonais, coréen, chinois ou encore thaïlandais ...mais aussi de nombreux cafés célèbres (Starbucks, Phuc Long, Café Highlands, Supermarché Vinmart).



À l'occasion de son inauguration et du 25e anniversaire du groupe Vingroup, Vincom Centre Landmark 81 proposera une série d'activités de divertissement (spectacles musicaux, expositions de bolides, spectacles de patinage sur glace).



Le 26 juillet, en soirée, les résidents de Hô Chi Minh-Ville ont pu assister à l'illumination de cette plus haute tour du Vietnam. Noo Phuoc Thinh, Toc Tiên et Min étaient aussi à l’affiche de ce festival son et lumière... En outre, le centre commercial offre logiquement de nombreuses promotions. -CVN/VNA