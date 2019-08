Le vice-Premier ministre permanent Truong Hoa Binh lors de la cérémonie d’inauguration de la centrale solaire Fujiwara Binh Dinh, le 19 août à Quy Nhon. Photo: VNA



Binh Dinh (VNA) – La cérémonie d’inauguration de la centrale solaire Fujiwara Binh Dinh a été organisée le 19 août dans la zone économique de Nhon Hoi, ville de Quy Nhon, province de Binh Dinh (Centre), en présence du vice-Premier ministre permanent Truong Hoa Binh.

Représentant un investissement de 1.300 milliards de dollars (56,5 millions de dollars) de la société japonaise Fujiwara, la centrale solaire Fujiwara Binh Dinh est dotée d'une puissance de 50 MWp.

Chaque jour, la centrale alimentera à hauteur d' environ 3.000kWh le réseau électrique local pour un chiffre d’affaires de 550 millions de dongs.

Ce premier projet en matière d’énergie renouvelable de la société Fujiwara au Vietnam marque un progrès dans le développement de la coopération entre le Vietnam et le Japon dans l’investissement. Il contribuera à l’objectif du gouvernement vietnamien d’accroître la part des énergies renouvelables dans le bouquet énergétique national, a déclaré le vice-Premier ministre permanent Truong Hoa Binh.

La capacité de production électrique du Vietnam est actuellement de plus de 53.000 MWp, se classant au 2e rang en Asie du Sud-Est et 31e rang mondial. Ces dernières années, le pays a attiré de nombreux investissements dans des projets solaires dont la puissance opérationnelle a atteint plus de 4.500 MWp.

Le même jour, le vice-Premier ministre permanent Truong Hoa Binh a assisté à une exposition de photos présentant des réalisations socioéconomiques des provinces du Centre, organisée au complexe de villégiature FLC Quy Nhon en l’honneur de la conférence sur le développement économique du Centre. -VNA